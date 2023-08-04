Посол Нигера в Париже продолжает работу по поручению президента Базума

Посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане заявила в эфире France 24, что не признает решение мятежников, заявивших о ее отстранении от должности. "Я поддерживаю контакты с президентом Нигера Мохамедом Базумом, который сказал, что я остаюсь на своем посту и должна продолжать выполнять свои обязанности", — сказала посол, отметив, что диппредставительство продолжает работу в штатном режиме. До этого Национальный совет спасения родины, правящий орган мятежников в Нигере, объявил о лишении полномочий четырех нигерских послов за рубежом. По словам представителя совета полковника Амаду Абдрамана, "Национальный совет спасения родины объявляет о прекращении полномочий послов Нигера во Франции, США, Нигерии и Того". 26 июля группа мятежных военных в Нигере объявила об отстранении президента Мохамеда Базума, закрытии границ, введении комендантского часа и приостановке действия конституции. 28 июля мятежники заявили, что новым главой страны стал генерал Абдурахман Тчиани, который руководил президентской гвардией и удерживает Базума и его семью в президентской резиденции. Экономическое сообщество стран Западной Африки осудило переворот и дало мятежникам неделю на восстановление конституционного правления.