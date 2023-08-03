Обама предупредил Байдена о шансах Трампа победить на выборах

Бывший американский лидер Барак Обама в частном порядке предупреждал действующего президента Джо Байдена, что шансы экс-главы страны Дональда Трампа на победу на предстоящих президентских выборах выше, чем полагают демократы. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Уточняется, что политики обсудили это в конце июня на обеде, состоявшемся в резиденции Белого дома. По данным издания, Обама обратил внимание президента на прочную поддержку Трампа со стороны республиканцев. В ходе разговора он также пообещал Байдену помочь ему победить на выборах. Покидая Белый дом, Обама снял видеоролик в поддержку кампании по переизбранию американского лидера с онлайн-сбором средств.