Президент Никарагуа Ортега: страны НАТО хотят "захватить и оккупировать" Россию

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что в конфликте на Украине участвуют страны НАТО с желанием "захватить и оккупировать" Россию. Об этом сообщает новостной портал El 19 Digital. "Это историческое стремление (западных стран. - "Газета.Ru") захватить и оккупировать Россию . Это война во главе с НАТО, США, пытающимися уничтожить Россию с целью утвердиться в качестве хозяев планеты", - сказал Ортега. Ранее президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что большинство государств Латинской Америки не поддались давлению со стороны Европейского союза, который добивался участия в саммите ЕС — СЕЛАК (Сообщества латиноамериканских и карибских государств) главы Украины Владимира Зеленского. По его словам, европейцы также настаивали на том, чтобы пункты с обвинениями в адрес России были включены в итоговую декларацию саммита. Президент Никарагуа отметил, что страны Латинской Америки не могли логически принять это, не имело смысла в повестку дня между Европейским союзом и СЕЛАК включать эти вопросы.