США и их сателлиты, понимая, что только военными действиями нанести поражение России невозможно, начали активно использовать и террористические методы. Об этом на совещании в Петрозаводске заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, при координации западных кураторов украинские спецслужбы осуществляют многочисленные атаки воздушных и морских беспилотников на Москву, Крым, приграничные и другие регионы России.

Две недели назад был совершен еще один теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли мирные граждане.

Как заметил секретарь СБ РФ, американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на чиновника из США заявил, что администрация Байдена играла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост, в ходе которых применялись американские технологии.