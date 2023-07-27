Зеленский распорядился об усилении воздушного щита над Украиной новыми система ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Днепр, где распорядился об усилении воздушного щита с учетом будущих поступлений систем ПВО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Результативность использования существующих систем ПВО и усиление воздушного щита с учетом будущих поступлений», — назвал Зеленский доклад, который зачитал командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.

Кроме того, глава государства заслушал доклады о ходе наступательных и оборонительных действий, об обеспечении войск боеприпасами.

«Подходит к концу всеобъемлющая проверка ТЦК (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — прим. ред.). Одиннадцать областей – на особом контроле», — добавил Зеленский.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.