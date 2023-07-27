Песков: Путин на саммите «Россия-Африка» посвятит выступление африканскому континенту

Выступление президента РФ Владимира Путина на саммите «Россия-Африка» будет посвящено африканскому континенту и его потенциалу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Оно будет буквально через полтора часа. Мы говорим об африканском континенте, который играет все более важную роль и обладает огромным потенциалом», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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