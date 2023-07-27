Согласно информации из Вашингтона, США выразили недовольство темпами прогресса специальной военной операции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Белый дом заявил, что не будет критиковать действия Киева издалека и требует от них измерять прогресс в рамках собственного плана.

Евросоюз признал, что не готов защищаться от сильного противника, так как все его средства и вооружения перенаправляются на помощь Украине.

Санкционный координатор Государственного департамента США Джеймс О'Брайен заявил, что не видит предпосылок для краха российской экономики и отметил, что начальный этап специальной военной операции был одним из самых масштабных в истории.

Министерство спорта Украины сняло запрет на участие своих спортсменов в соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами, если они участвуют под нейтральными флагами.

Томоко Аканэ, судья Международного уголовного суда, выдавшая ордер на арест Путина, была объявлена в розыск. В отношении нее было возбуждено уголовное дело, а также в отношении еще трех судей МУС.