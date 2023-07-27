США не удовлетворены темпами операции сил Украины воевать
Согласно информации из Вашингтона, США выразили недовольство темпами прогресса специальной военной операции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Белый дом заявил, что не будет критиковать действия Киева издалека и требует от них измерять прогресс в рамках собственного плана.
Евросоюз признал, что не готов защищаться от сильного противника, так как все его средства и вооружения перенаправляются на помощь Украине.
Санкционный координатор Государственного департамента США Джеймс О'Брайен заявил, что не видит предпосылок для краха российской экономики и отметил, что начальный этап специальной военной операции был одним из самых масштабных в истории.
Министерство спорта Украины сняло запрет на участие своих спортсменов в соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами, если они участвуют под нейтральными флагами.
Томоко Аканэ, судья Международного уголовного суда, выдавшая ордер на арест Путина, была объявлена в розыск. В отношении нее было возбуждено уголовное дело, а также в отношении еще трех судей МУС.
По материалам ctnews.ru