Песков назвал русофобией решение Молдавии сократить численность посольства России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недружественным шагом и русофобией решение Молдавии сократить численность персонала российского посольства в стране на фоне сообщений о возможном шпионаже. "Это продолжение недружественной линии нынешнего руководства республики. Кишинев сознательно заводит наши отношения в жалкое состояние, можно только выражать сожаление. Русофобия поощряется в Молдове, она часто не находит питательной среды среди людей, но руководство рубит все каналы. Это плохо, но подобные шаги не оставляются без взаимности", - сказал представитель Кремля. 26 июля власти Молдавии приняли решение сократить численность персонала российского посольства. Поводом стали сообщения в СМИ о том, что на крыше диппредставительства РФ установлены антенны, которые якобы предназначались для шпионажа. Российский посол в Молдавии Олег Васнецов осудил решение Кишинева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что РФ ответит на решение Молдавии.