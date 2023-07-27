ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Папуа - Новая Гвинея обсуждают заключение соглашения об оборонном сотрудничестве. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с премьер-министром Папуа - Новой Гвинеи Джеймсом Марапе в Порт-Морсби.

"Мы обсудили новое соглашение об оборонном сотрудничестве, - сказал он. - Оно углубит наши связи, укрепит сотрудничество между нашими военными силами и поможет Соединенным Штатам лучше предоставлять гуманитарную поддержку и помощь при стихийных бедствиях", - сказал он.

Глава американского оборонного ведомства заявил, что США "не стремятся к постоянному базированию в Папуа - Новой Гвинее". Вместе с тем Вашингтон намерен расширять свое участие в совместных учениях вместе с ВС Папуа - Новой Гвинеи.

Стороны, указал Остин, также заключили соглашение, направленное на сотрудничество в борьбе с браконьерством и контрабандой в исключительной экономической зоне Папуа - Новая Гвинеи, для запуска этой программы в августе в страну прибудет катер Береговой охраны США.