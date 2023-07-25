В Совфеде отреагировали на планы Киева продолжать атаки на Крымский мост

Первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров считает, что заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова о планах Киева продолжать атаковать Крымский мост напоминает блеф. Об этом сообщает "Лента.ру". "Я не очень понимаю, как снижается обороноспособность России, если будет нанесение удара по Крымскому мосту, который не используется в военных целях для транспортировки военных грузов", - пояснил российский сенатор. По словам Джабарова, Крымский мост является совершенно нейтральным объектом, используемым с целью перевозки людей на отдых в Крым. "Я думаю, это блеф Резникова", - отметил сенатор Совфеда. Также Джабаров обратил внимание, что Москва готова к любым действиям украинской стороны, последуют удары по военным Вооруженных сил Украины. Как заметил сенатор, российская сторона сможет решить задачи, поставленные в рамках спецоперации на Украине. До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты, Великобритания и Европейский Союз оплачивают атаку Украины на Крымский мост.