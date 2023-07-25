Сергей Шойгу отправился в Северную Корею

Российская делегация во главе с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу вылетела в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Об этом во вторник сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что визит нашей делегации состоится с 25 по 27 июля. Российские военные посещают КНДР по приглашению северокорейского министерства обороны.

Коллеги пригласили наших военных для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.

"Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами", - подчеркнули в Минобороны России.

В свою очередь в Пхеньяне заявили, что визит военной делегации из России "послужит важным моментом в поднятии и развитии традиционных отношений" стран.

Об этом говорится в пресс-релизе Центрального телеграфного агентства КНДР. Мероприятие по поводу 70-летия победы корейского народа также посетит делегация из Китая.

Напомним, Пхеньян полностью поддерживает действия России на Украине, признав присоединение Крыма в 2014 году и выразив полную поддержку российскому руководству после начала спецоперации.

Корейской войной 1950-1953 годов принято называть локальный военный конфликт между двумя противоборствующими частями некогда одной страны, которая разделилась после Второй мировой войны на Южную и Северную Корею по 38-й параллели.