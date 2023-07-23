Блинкен заявил, что США могут вернуться к переговорам по ядерной проблематике с Ираном

НЬЮ-ЙОРК , 23 июля. /ТАСС/. США могут вернуться к переговорам с Ираном по ядерной сделке, если Тегеран предпримет действия по деэскалации напряженности в двусторонних отношениях. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN , которое вышло в эфир в воскресенье.

"Сейчас мы не обсуждаем ядерные договоренности. Мы дали им понять, что они должны провести деэскалацию, а не эскалацию напряженности, существующей в наших отношениях по самым разным направлениям. Посмотрим, сделают ли они это. Возможно, тогда у нас будет атмосфера, когда мы сможем вернуться к диалогу по ядерным проблемам, но пока не та ситуация", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.