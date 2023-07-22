Самолеты проамериканской коалиции восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Истребители проамериканской антитеррористической коалиции за прошедшие сутки восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в очередной раз зафиксировано восемь нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-16 и двумя парами истребителей Rafale коалиции", - сказал он.

Как отметил замглавы ЦПВС, беспилотные летательные аппараты международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, 14 раз за прошедшие сутки нарушили протоколы деконфликтации.