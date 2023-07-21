Алиев допустил восстановление контактов России и США в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил, что Баку может стать местом для потенциального восстановления контактов России и США. Об этом он заявил на Глобальном медиафоруме в городе Шуша, передает ТАСС.

«Мы не арена соперничества, мы арена сотрудничества. Неоднократно командующие вооруженными силами США и РФ, начальники генеральных штабов собирались в Баку и обсуждали различные вопросы», — заявил он.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о готовности США сотрудничать с Россией в вопросе обмена заключенными, несмотря на разногласия и трудности в отношениях.