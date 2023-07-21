Песков: заявления Киева о судах в Черном море несут опасность

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления Минобороны Украины о том, что суда, идущие в РФ по Черному морю, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы, несут опасность. Представитель Кремля отметил, что непредсказуемые действия Киева и его причастность к террористическим атакам могут создать угрозу для гражданских судов. Отвечая на вопрос о том, будет ли в связи с этим Россия менять траекторию движения судов в Черном море, Песков указал, что ситуация сейчас анализируется, и соответствующие ведомства займутся разработкой рекомендаций, чтобы минимизировать опасность. 20 июля Минобороны Украины объявило о запрете судоходства в северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе. В министерстве предупредили, что с 21 июля все корабли, следующие в акватории Черного моря в направлении российских морских портов и портов, "находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины", могут рассматриваться как "перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками". Украинское Минобороны сделало соответствующе заявление после того, как Минобороны РФ объявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В военном ведомстве отметили, что это решение принято на фоне прекращения функционирования "черноморской инициативы" и сворачиванием морского гуманитарного коридора.