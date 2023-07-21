Байден не смог найти выход со сцены после выступления в Филадельфии

Президент США Джо Байден снова растерялся, не сразу найдя выход со сцены после выступления в Филадельфии, передает телеканал C-SPAN. Темой выступления американского лидера была экономическая политика администрации. Закончив речь, Байден сделал несколько шагов в противоположном от выхода направлении. На помощь президенту пришел помощник, он указал ему правильный путь, и тогда Байден благополучно спустился с подиума. Байден в последнее время часто попадает в неловкие ситуации. В марте он также "заблудился" после совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве. В мае Байден не смог найти выход со сцены в Нью-Йорке после выступления о дефолте. В ноябре 2022 года Байдену исполнилось 80 лет. Он стал самым возрастным хозяином Белого дома.