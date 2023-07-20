В Минобороны Украины заявили о внедрении в армию 287 стандартов НАТО

В Министерстве обороны Украины заявили, что в украинской армии ввели 287 стандартов НАТО, что превысило показатели даже некоторых стран-членов альянса. "По этому показателю Украина занимает первое место среди стран-партнеров НАТО", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. По данным ведомства, 174 стандарта введены в рамках целей партнерства Украина-НАТО (первоочередные стандарты НАТО) и 113 - инициативные. По итогам прошедшего в Вильнюсе саммита страны-члены НАТО утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских Вооруженных сил со стандартами альянса, создание Совета НАТО - Украина и подтверждение права Украины на присоединение к блоку без предварительного выполнения действий по вступлению в НАТО. Между тем на саммите не были обозначены временные рамки вступления Украины в блок, что вызвало недовольство президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщало агентство Bloomberg, присутствовавшие на ужине представители стран-членов альянса попросили Зеленского "остыть и посмотреть на весь пакет" помощи от Запада.