Байдену передали письмо папы Римского насчет Украины
Посланник папы Римского по урегулированию ситуации на Украине кардинал Маттео Дзуппи в ходе встречи с президентом США Джо Байденом передал политику письмо понтифика. Об этом Святого престола.
Отмечается, что встреча длилась больше часа. Во время нее «была заверена полная готовность поддержать инициативы в гуманитарной сфере, особенно в отношении детей».
«Встреча, начавшаяся вскоре после 17:00 и продлившаяся более часа, прошла в атмосфере сердечности и взаимного внимания», — сказано в сообщении.
Дзуппи передал главе Белого дома письмо папы Римского, «подчеркнув боль, которую тот испытывает из-за страданий, которые причиняет» конфликт.
4 июля Маттео Дзуппи заявил, что работает над механизмом возвращения детей на Украину. Кардинал также отчитался, что обсудил этот вопрос с папой Римским.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что украинские дети, вывезенные в российские регионы, могут вернуться к родителям, если от них поступит такой запрос. По словам министра, Москва не скрывает имена и координаты их местонахождения.