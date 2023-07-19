ВСУ сообщили о повреждении промышленного предприятия и портовой инфраструктуры в Одессе

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Промышленное предприятие и портовая инфраструктура получили повреждения ночью в Одессе. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Украины "Юг" в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кроме того, по данным командования "Юг", повреждены "два склада в разных местах".