МИД: попытки оторвать Крым от остальной части России являются заведомо невыполнимыми

Попытки киевского режима нарушить транспортное сообщение с Крымом и оторвать полуостров от остальной части России являются невыполнимыми.
Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел России.
В ведомстве подчеркнули, что МИД решительно осуждает террористическую атаку против Крымского моста, который является гражданским объектом.
«Все попытки нарушить транспортное сообщение с полуостровом и оторвать Крым от остальной части России являются заведомо невыполнимыми», — говорится в заявлении.
В ночь на 17 июля движение по Крымскому мосту было остановлено из-за произошедшего в районе 145-й опоры моста чрезвычайного происшествия.
По информации НАК, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Погибли два человека, пострадал ребёнок.
Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.