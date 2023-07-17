МИД: попытки оторвать Крым от остальной части России являются заведомо невыполнимыми

Попытки киевского режима нарушить транспортное сообщение с Крымом и оторвать полуостров от остальной части России являются невыполнимыми.

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел России.

В ведомстве подчеркнули, что МИД решительно осуждает террористическую атаку против Крымского моста, который является гражданским объектом.

«Все попытки нарушить транспортное сообщение с полуостровом и оторвать Крым от остальной части России являются заведомо невыполнимыми», — говорится в заявлении.

В ночь на 17 июля движение по Крымскому мосту было остановлено из-за произошедшего в районе 145-й опоры моста чрезвычайного происшествия.

По информации НАК, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Погибли два человека, пострадал ребёнок.