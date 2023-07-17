Украина ввела в строй отремонтированный энергоблок на одной из АЭС
Министерство энергетики Украины сообщило о досрочном введении в строй энергоблока одной из АЭС после ремонта. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
"На одной из АЭС Украины на три дня раньше определенного срока вышел из ремонта энергоблок, прибавивший энергосистеме 1000 МВт мощности. В целом за прошедшие сутки атомная генерация произвела половину потребленной электроэнергии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что генерация полностью покрывает потребности граждан.
В ведомстве также указали, что вследствие различных причин без света остается часть потребителей в Сумской, Харьковской, Черниговской и Черновицкой областях, не уточнив количество обесточенных абонентов.
5 июля Минэнергетики сообщило о вводе в работы еще одного энергоблока после ремонта. На какой АЭС был включен блок, также не указывалось.
Всего под контролем Украины находятся три действующих АЭС - Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская, на которых работают девять энергоблоков.