НАК: теракт на Крымском мосту совершили два украинских надводных беспилотника

На Крымский мост была совершена террористическая атака, заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

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Уточняется, что удар был нанес в 3:05 ночи двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Из-за взрыва была повреждена автодорожная составляющая Крымского моста.

В НАК подтвердили гибель двух взрослых человек в результате теракта. Также в ведомстве сообщили о пострадавшем ребенке.