Ilta-Sanomat: Финляндия может пожалеть о вступлении в НАТО из-за ожидающих ее "сюрпризов"

Финляндия рискует столкнуться с проблемами в будущем из-за вступления в НАТО, заявил в статье для Ilta-Sanomat политический обозреватель Сеппо Варьюс. "Через полвека нас наверняка ждут сюрпризы. О сегодняшнем выборе гарантированно придется пожалеть", - отметил эксперт. Варьюс заявил, что Финляндия вступила в Североатлантический альянс не по "идеологическим соображениям", а потому что от России якобы исходила угроза. Журналист также считает, что отношения Финляндии с Россией в настоящее время разорваны и что США следует смотреть "на Тихий океан, а не на Атлантику". "Если ЕС станет сильнее, то через 50 лет он может стать безжалостным соперником США. Что тогда произойдет с НАТО?" - задался вопросом финский политолог. Финляндия стала официальным членом НАТО в апреле. Глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что финские власти готовы помочь Украине стать членом блока.