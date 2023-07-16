ВСУ ударили по Луганску кассетными боеприпасами
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Луганску, применив дальнобойные кассетные боеприпасы. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.
До этого сообщалось об обстреле ВСУ Токмака в Запорожье кассетными боеприпасами. Попадания были зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из Токмака в сторону Васильевки.
7 июля советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. Президент США Джо Байден пояснил, что передача Киеву кассетных боеприпасов обеспечит успех наступлению ВСУ.
Министр обороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, пригрозил, что в случае поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву российские войска будут вынуждены использовать в ответ аналогичные средства поражения против ВСУ.