ВСУ ударили по Луганску кассетными боеприпасами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Луганску, применив дальнобойные кассетные боеприпасы. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

До этого сообщалось об обстреле ВСУ Токмака в Запорожье кассетными боеприпасами. Попадания были зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из Токмака в сторону Васильевки.

7 июля советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. Президент США Джо Байден пояснил, что передача Киеву кассетных боеприпасов обеспечит успех наступлению ВСУ.