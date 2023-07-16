В Минобороны сообщили о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Российская армия на Краснолиманском направлении за сутки уничтожила до 100 военных Вооруженных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. "За сутки уничтожено до ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и "Д-30", - сказал он, добавив, что около Новолюбовки Луганской народной республики ВС России ликвидировали склад боеприпасов ВСУ. Также Конашенков отметил, что за минувшие сутки российские войска отразили на этом направлении три атаки противника. Накануне в Минобороны России заявляли, что российские войска в течение суток отразили на Краснолиманском направлении две атаки ВСУ, а также пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы, потери на этом направлении составили больше 70 военнослужащих. 15 июля руководитель пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук сообщал, что украинские войска предприняли девять атак на позиции Вооруженных сил РФ на Сватовском и Краснолиманском направлениях, им нанесено огневое поражение. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.