Байден рассказал, что "всего за три секунды" дал согласие на членство Финляндии в НАТО

СТОКГОЛЬМ, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассказал, что ему понадобилось "всего три секунды", чтобы дать согласие в отношении членства Финляндии в НАТО. Об этом он сказал в начале встречи с финским коллегой Саули Ниинистё в Хельсинки в четверг, выступление Байдена транслировалось телеканалом Yle.

Байден рассказал, что помнит разговор с Ниинистё, в котором президент Финляндии впервые выразил желание вступить в альянс, и вопрос о том, согласны ли США на это. "Мне понадобилось всего три секунды, чтобы сказать "да", а затем мы увидели самую быструю ратификацию страны - участницы НАТО", - отметил президент США.

Он также добавил, что военный блок станет сильнее вместе со своим новым членом. Байден назвал Финляндию "фантастическим партнером и союзником, а также огромным активом для НАТО". "НАТО никогда не была сильнее", - подчеркнул президент США.