Госдума приняла пакет законов о регулировании деятельности иностранных агентов
Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли во втором и третьем чтениях пакет из двух законов, которыми предлагается регулировать деятельность иностранных агентов на территории России.
Первый закон устанавливает обязанность органов публичной власти, организаций всех форм собственности, а также должностных и физических лиц, которые взаимодействуют с иностранными агентами, соблюдать предусмотренные законом ограничения, закрепив за министерством юстиции РФ полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иноагентах.
В отношении данных лиц, которые взаимодействуют с иноагентами, может быть установлено проведение внеплановой проверки. Основанием для таких проверок может стать информация о нарушении требований законодательства об иноагентах.
Кроме того, законом вносится дополнительный запрет на получение иностранным агентом государственной финансовой или другой имущественной поддержки.
Второй закон вносит изменение в Кодекс об административных правонарушениях РФ и устанавливает административную ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего госконтроль за соблюдением законодательства об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства, предусмотрев штраф для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; для должностных лиц - от 70 тыс. до 100 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до двух лет; для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. руб.