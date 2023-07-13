Госдума приняла пакет законов о регулировании деятельности иностранных агентов

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли во втором и третьем чтениях пакет из двух законов, которыми предлагается регулировать деятельность иностранных агентов на территории России.

Первый закон устанавливает обязанность органов публичной власти, организаций всех форм собственности, а также должностных и физических лиц, которые взаимодействуют с иностранными агентами, соблюдать предусмотренные законом ограничения, закрепив за министерством юстиции РФ полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иноагентах.

В отношении данных лиц, которые взаимодействуют с иноагентами, может быть установлено проведение внеплановой проверки. Основанием для таких проверок может стать информация о нарушении требований законодательства об иноагентах.

Кроме того, законом вносится дополнительный запрет на получение иностранным агентом государственной финансовой или другой имущественной поддержки.