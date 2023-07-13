Лавров заявил о желании Японии и Южной Кореи обзавестись ядерным оружием

Токио и Сеул дают понять, что хотят иметь собственное ядерное оружие или разместить у себя американское, но это опасные тенденции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам министра, Североатлантический альянс проводит тезис, что безопасность в Евроатлантике и Индо-Тихоокеанском регионе неделима. Лавров добавил, что части военной инфраструктуры НАТО планируется передвигать в этот регион, в том числе в страны, которые были приглашены на саммит в Вильнюсе. Это Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея, передает ТАСС.

«Япония и Корея, кстати, уже дают сигналы о том, что не прочь у себя разместить американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным», – заявил Лавров, добавив, что это очень серьезная и опасная тенденция.