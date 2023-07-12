Песков заявил, что гарантии безопасности для Украины посягают на безопасность России

В России негативно относятся к теме вступления Украины в НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ошибочным и потенциально очень опасным Москва считает и предоставление гарантий безопасности Киеву со стороны стран G7.

Эти государства фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности, указал представитель Кремля: "То есть, предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность России".