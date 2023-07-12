МИД РФ: США относятся к Украине как к источнику международного усыновления детей
Озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне СВО показная и объясняется лишь отношением США к Украине как к источнику международного усыновления детей, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
В российском дипведомстве отметили, что все попытки США позиционировать себя в качестве "главных поборников прав детей" законом не подкреплены, и подчеркнули, что процесс международного усыновления в США является "крайне коррумпированным" и "подвержен политической неоколониальной конъюнктуре".
Дипломаты назвали усыновление российских детей в США "прискорбной" практикой, в которой имели место "многочисленные случаи грубейших нарушений прав несовершеннолетних граждан России". В МИД РФ напомнили о запрете этой практики с 2013 года.