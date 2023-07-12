США выдвинули Украине требования для вступления в НАТО

США ожидают от Украины проведения демократических реформ и реформ сектора безопасности для вступления в НАТО. Об этом заявила старший директор по делам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Аманда Слоут, сообщает РИА Новости.

«Украине все еще необходимо провести дальнейшие демократические реформы и реформы сектора безопасности», — сказала она.

По словам Слоут, президент США Джо Байден дал понять, что Вашингтон уверен, что Киев сможет этого добиться.