Президент Макрон заявил, что Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия

Франция приняла решение передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления ВСУ, об этом сообщил французский президент Эмманюэль Макрон по прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе.

По его словам, решение об увеличении поставок вооружения и оборудования Украине уже принято.

"Мы придерживаемся нашей доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию. Мы приняли решение о поставке новых ракет, позволяющих наносить удары вглубь", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Позднее агентство AFP сообщило, что Франция намерена передать Украине ракеты SCALP (французский аналог совместных с Великобританией Storm Shadow). Дальность полета SCALP составляет около 300 километров.

На данный момент самым дальнобойным оружием, которое имеется в распоряжении Киева, являются англо-французские малозаметные ракеты Storm Shadow. Их дальность полета в зависимости от модификации составляет до 200 километров.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что Киев официально запросил у Берлина дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые способны долететь до Москвы. По данным издания, эта тема обсуждалась на встрече президента Украины Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.