МО России показало видео с уничтожением бронетехники ВСУ на Южнодонецком направлении

В Министерстве обороны России заявили, что военным РФ удалось уничтожить бронетехнику Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий на Южнодонецком направлении. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского Минобороны. "Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52, обнаружив выдвижение бронетехники ВСУ, уничтожил бронеобьект управляемой ракетой", - уточнили в пресс-службе военного ведомства РФ. Также Минобороны показало восьмисекундное видео с уничтожением техники украинских военных. До этого в Минобороны РФ заявили об уничтожении склада хранения снарядов системы РСЗО HIMARS. Также Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 25 военных ВСУ на Купянском направлении. ВС РФ уничтожили три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С" и "Акация.