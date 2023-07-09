Вооруженным силам Украины не удалось добиться заметных успехов в ходе наступления, российские войска действуют более эффективно, чем в начале специальной военной операции, заявил британский политолог и писатель Марк Галеотти.

Галеотти заявил о «неожиданном упорстве» российских военных и их «способности извлечь уроки из последних 16 месяцев». По его словам, сейчас российские войска лучше координируют свои действия, чем в начале СВО, активнее применяют беспилотники, а российская артиллерия стала работать эффективнее.

Среди вооружений, которые представляют проблему для ВСУ, Галеотти назвал БПЛА «Ланцет», системы минирования «Земледелие», вертолеты Ка-52 «Аллигатор» с ПТРК «Вихрь», передает ТАСС со ссылкой на Times.

Галеотти указывает, что ВСУ не смогли прорвать российскую оборону ни на одном из направлений. При этом, по его версии, все еще продолжается начальный этап наступления, поэтому у Украины, которая может задействовать еще шесть бригад с западным вооружением, якобы есть «все шансы прорвать российскую оборону».