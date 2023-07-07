Президент Украины Владимир Зеленский совершил опасную для себя и своей страны ошибку, решив попросить больше оружия. Такое мнение высказал в интервью Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По мнению американского полковника, украинский лидер вновь попытался поднять ставки в конфликте с Россией, не осознавая, что это не избавит его от проигрыша. Макгрегор добавил, что считает подобную стратегию большой ошибкой.

«Зачем повышать ставку, когда вам откровенно не везет? Украина проигрывает, она проигрывает уже долгое время, у нее впереди маячит конец, так что же мы делаем? Мы обещаем более сложное оружие с большим радиусом действия», — посетовал он, добавив, что в данной ситуации это «чистое безумие».

По мнению Макгрегора, в конечном итоге конфликт завершится «уничтожением украинского режима и всего, что осталось от его вооруженных сил».