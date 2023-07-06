Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что страны НАТО намерены ввести свои войска на Украину. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Макгрегор сообщил, что НАТО планирует вторжение на Украину. По его словам, страны-участницы альянса намерены провести интервенцию в страну. «Это произойдет в любом случае», — рассказал он.

По мнению военного из США, власти Польши и Литвы уже изучают вопрос совместного вторжения на территорию Украины. Однако операцию вряд ли будут финансировать остальные союзники, ее могут провести только два государства альянса.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил, что ограниченный контингент стран НАТО введут на Украину после саммита альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. В частности, на территории страны могут появиться войска Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.