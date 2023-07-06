СБ ООН допустил делегацию Украины до участия в заседании по иранской ядерной программе

Совет Безопасности ООН в четверг, несмотря на возражения России, допустил представителя Украины до участия в заседании по иранской ядерной программе, передает корреспондент ТАСС.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что Украина не является ни членом Совбеза, ни участником Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а также подчеркнул, что СБ ООН "на протяжении многих лет" не допускал страны, не имеющие отношения к СВПД, до участия в заседаниях Совбеза по данной тематике.

"Сегодня вам предложено эту схему сломать в угоду конъюнктурным соображениям британского председательства, которое готово украинизировать все, даже самые важные направления работы Совета, - констатировал российский дипломат.

- Наших британских коллег, к нашему глубокому сожалению, не волнует, что в итоге вместо серьезного разговора по существу, который насущно необходим в контексте СВПД, мы получим на площадке СБ ООН откровенный политизированный балаган, который мы уже не единожды наблюдали".

Из-за протеста России вопрос был поставлен на голосование, по его итогам за участие Украины высказались 12 членов Совбеза, Россия и Китай выступили против, делегация Мозамбика воздержалась от голосования. Перед голосованием о допуске Украины к заседанию в поддержку этого предложения выступил представитель США, в ответ которому Небензя указал, что именно из-за выхода Вашингтона из СВПД иранская ядерная сделка оказалась под угрозой утраты.