Основанный на постоянных требованиях новых вооружений план в отношениях с НАТО закончится для президента Украины Владимира Зеленского провалом. Об этом высказался бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

Военный отметил, что украинский лидер выкачивает оружие из стран альянса, всякий раз говоря, что именно этот тип вооружений поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) добиться успеха. Так, в частности, он прокомментировал согласие Франции предоставить Киеву танки.

«Эти французские штуки очень легкие и предназначены, по сути, для операций по борьбе с повстанцами, но тут же совсем не стычки с повстанцами. Я думаю, это глупости, вроде чудо-оружия. "О да, если мы получим это, все сразу будет хорошо!" Нет, ничего не будет хорошо, и это никак не прекращается», — заявил Шаффер, добавив, что Зеленский ведет себя как ребенок.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами в ходе контрнаступления. По его словам, все это повлияло на темпы прогресса.