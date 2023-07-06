Лукашенко: Россия проконсультируется с Белоруссией в случае применения ЯО

Москва проконсультируется с Минском по вопросу применения ядерного оружия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг.

Если российская сторона решилась бы на применение ядерного оружия, она бы проконсультировалась с белорусской стороной, Минск не собирается атаковать ни США, ни Германию, ни Британию, заявил Лукашенко, передает ТАСС.

«Мы вообще никого не собираемся атаковать с помощью ядерного оружия», – подчеркнул он.

Глава белорусского государства напомнил, что в республику переместили «определенное количество» ядерных боеголовок из России.

Это оружие находится в Белоруссии исключительно в оборонительных целях, добавил Лукашенко. Он призвал оппонентов республики «не трогать ее», в случае агрессии же «ответ будет мгновенный».