Европа пригрозила нарушением ядерной сделки из-за поставок Ираном БПЛА в Россию

The Guardian узнала о намерении Великобритании, Германии и Франции и других европейских стран нарушить условия ядерной сделки с Ираном. Предлогом для этого будет использовано приписываемые Тегерану поставки беспилотников России.

По информации издания, которое ссылается на дипломатов ЕС и Соединенного Королевства, европейские страны откажутся снимать ограничения с Ирана на исследования, разработку и производство баллистических ракет. Срок действия санкций истекает 18 октября.

Согласно The Guardian, еще одним поводом для нарушения сделки "евротройка" сочла публикации в западной прессе о возможных поставках Ираном баллистических ракет России. Иран также обвиняют и в других нарушениях условий Совместного всеобъемлющего плана действий, в том числе значительном превышении потолка обогащения урана.

29 июня Reuters со ссылкой на источники сообщило, что европейские дипломаты уведомили Иран о намерении сохранить санкции против баллистических ракет страны после истечения срока их действия в октябре 2023 года. Среди причин такого решения — возможные поставки ракет России.