В России отреагировали на тайные переговоры Украины и США о завершении конфликта

«Здесь самое удивительное, что может быть другая архитектура. Когда конфликт доходит до пика, понятно, что мы стоим на своем, и они будут стоять на своем. Мне кажется, только один момент может их остановить — чтобы их быстрее приняли в Евросоюз. Они будут выторговывать, чтобы их быстрее туда приняли. Если это произойдет, может быть, они быстрее на что-то согласятся», — заключила она.