Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что посольство РФ в Польше будет выяснять обстоятельства задержания российского хоккеиста, обвиняемого в шпионаже.

«Я уверен, что посольство это всё будет сейчас выяснять, какие-то подробности мы получим, хотя, конечно, посольству сейчас работать в Варшаве очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей», — цитирует Пескова телеграм-канал Владимира Соловьёва.

Напомним, задержанного в Польше российского хоккеиста обвиняют в деятельности, связанной в том числе с разведкой объектов критической инфраструктуры в нескольких провинциях.