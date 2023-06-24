Дмитрий Медведев назвал мятеж продуманной и спланированной операцией

По его словам, цель бунта — захват власти в стране. В своём Telegram-канале зампред Совбеза России не исключил, что в подготовке мятежа участвовали иностранные специалисты и лица, служившие в элитных частях армии нашей страны. Медведев подчеркнул, что власти не позволят устроить госпереворот и предупредил, что если ядерный арсенал России окажется «под управлением бандитов», весь мир будет на грани уничтожения. Кроме того, зампред Совбеза заявил, что спекуляции на тему невыполнения министерством обороны своих обязательств и якобы ударов по тыловым частям ЧВК «Вагнер» не выдерживают критики.