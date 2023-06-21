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Зеленский призвал участников конференции по восстановлению Украины к конкретным действиям

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на второй конференции по восстановлению Украины в Лондоне и призвал ее участников перейти от планов к конкретным действиям. Прямую трансляцию мероприятия ведет агентство Reuters в Youtube. Украинский лидер в ходе своего выступления поблагодарил все страны, с которыми Киев согласовал ключевые принципы восстановления страны. "На этой конференции мы должны перейти от общего видения к соглашениям и от соглашений к реальным проектам", — сказал Зеленский. Делегация Украины представит в Лондоне "конкретные предложения" руководства страны, добавил он. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил на конференции, что Вашингтон дополнительно предоставит Украине $1,3 млрд финансовой помощи. Около $520 млн будет инвестировано на восстановление украинской энергетики, рассказал госсекретарь.

Зеленский призвал участников конференции по восстановлению Украины к конкретным действиям
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