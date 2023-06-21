В двух областях Украины резко подняли тарифы ЖКХ

«По сведениям от коммунальных служб Запорожья, в Запорожье с 1 июня подняли тарифы на электроэнергию с 1,68 до 2,80 гривны за киловатт (с 3,83 рублей до 6,38 рублей за киловатт). На воду подняли в два раза», — сообщил источник агентства.