В двух областях Украины резко подняли тарифы ЖКХ
Сотрудники коммунальных служб Украины рассказали представителям российских силовых структур, что Киев резко поднял тарифы на услуги ЖКХ в подконтрольных ему населенных пунктах Запорожской и Николаевской областей. Об этом пишет РИА Новости.
«По сведениям от коммунальных служб Запорожья, в Запорожье с 1 июня подняли тарифы на электроэнергию с 1,68 до 2,80 гривны за киловатт (с 3,83 рублей до 6,38 рублей за киловатт). На воду подняли в два раза», — сообщил источник агентства.
Если потребители отказываются оплачивать счета, их отключают от сети и удаляют из списков получателей гуманитарной помощи.
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