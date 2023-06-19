Зеленский и Сунак скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вильнюсе

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе телефонного разговора скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом сообщили в офисе украинского президента.

"Мы скоординировали позиции накануне вильнюсского саммита НАТО. Важно предоставить Украине конкретные перспективы членства", - говорится в сообщении на сайте офиса. По данным пресс-службы Зеленского, он также обсудил с Сунаком шаги по подготовке гарантий безопасности для Украины.