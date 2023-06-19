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Белгородский губернатор Гладков сообщил о 150 прилетах за последние сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за последние сутки в регионе зафиксировано порядка 150 прилетов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале. "В Шебекинском городском округе 11 минометных снарядов выпущено по поселку Ленинский, 8 минометных снарядов — по селу Терезовка, 5 — по МАПП "Шебекино", 3 — по селу Белянка. Из ствольной артиллерии обстреляны село Муром и территория между селами Графовка и Безлюдовка — зафиксировано 4 и 8 прилетов соответственно", - сообщил Гладков. При этом губернатор отметил, что пострадавших не зафиксировано. Также повреждений не получили жилые дома. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины города Валуйки ранения получили восемь человек. По его словам, в течение суток по селу Вериговка в Валуйском городском округе зафиксировано три прилета, в селе Новопетровка ВСУ сбросили три взрывных устройства с беспилотника. В этих селах никто не пострадал.

Белгородский губернатор Гладков сообщил о 150 прилетах за последние сутки
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