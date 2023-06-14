В Венгрии сообщили, от чего зависит мир на Украине

«Поставки оружия, очень открытое упоминание ядерных мощностей, наступление друг на друга с двух сторон, обучение украинских солдат в европейских странах, очень глубокая вовлеченность американцев <…> Без военной помощи, которую США оказывают Украине, она не сможет противостоять России. Обеспечение устойчивого мира зависит от соглашения между Вашингтоном и Москвой», — отметил Сийярто.