В США спрогнозировали последствия провала украинского контрнаступления

Провал украинского контрнаступления может укрепить позиции сил, выступающих за переговоры между Киевом и Москвой, но это может не понравиться Украине. О таких последствиях неудачных действий Киева пишет The Washington Post (WP).

Издание отмечает, что «ставки для президента [США Джо] Байдена высоки», так как в 2024 году в стране пройдут президентские выборы.

«Байдену нужна крупная победа на поле боя, чтобы показать, что его безоговорочная поддержка Украины укрепила мировое лидерство США, активизировала сильную внешнюю политику при двухпартийной поддержке и продемонстрировала разумное использование американского оружия за рубежом», — говорится в статье.

Директор Украинского центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в свою очередь заявила изданию, что западные страны должны определиться, чего именно они хотят. Она отметила, что Украина точно знает, чего хочет.

Также Каленюк сказала, что Украина не сможет выжить, если не вступит в НАТО. Однако издание пишет, что страны блока занимают разные позиции по поводу перспектив членства Киева.