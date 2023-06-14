Палата представителей США приняла резолюцию с призывом к РФ освободить журналиста Гершковича

Палата представителей США 13 июня единодушно приняла резолюцию, призывающую Россию «немедленно освободить» обвиняемого в шпионаже корреспондента издания Wall Street Journal Эвана Гершковича. Такую инициативу поддержали 422 конгрессмена, против не проголосовал никто, сообщает РИА Новости.

Документ содержит призыв к администрации Белого дома поднять вопрос о судьбе Гершковича в контактах с властями России, а также добиваться его скорейшего освобождения.

Издание Hill информирует, что на этой неделе палата также проголосует по аналогичной резолюции с требованием к Москве освободить находящегося в заключении американца Пола Уилана.