Палата представителей США приняла резолюцию с призывом к РФ освободить журналиста Гершковича

Палата представителей США 13 июня единодушно приняла резолюцию, призывающую Россию «немедленно освободить» обвиняемого в шпионаже корреспондента издания Wall Street Journal Эвана Гершковича. Такую инициативу поддержали 422 конгрессмена, против не проголосовал никто, сообщает РИА Новости.
Документ содержит призыв к администрации Белого дома поднять вопрос о судьбе Гершковича в контактах с властями России, а также добиваться его скорейшего освобождения.
Издание Hill информирует, что на этой неделе палата также проголосует по аналогичной резолюции с требованием к Москве освободить находящегося в заключении американца Пола Уилана.
Ранее сообщалось, что Москва и Вашингтон время от времени обсуждают по специальным каналам возможности обмена заключенными. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, также общение происходит периодически по вопросу виз.
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