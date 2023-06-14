$83.64+1.0090.39+1.38

Конгресс США одобрил резолюцию с призывом к Москве освободить Гершковича

Палата представителей США 13 июня единодушно приняла резолюцию, призывающую Россию «немедленно освободить» обвиняемого в шпионаже корреспондента издания Wall Street Journal Эвана Гершковича. Такую инициативу поддержали 422 конгрессмена, против не проголосовал никто, сообщает РИА Новости.

Палата представителей США приняла резолюцию с призывом к РФ освободить журналиста Гершковича
© News.ru

Документ содержит призыв к администрации Белого дома поднять вопрос о судьбе Гершковича в контактах с властями России, а также добиваться его скорейшего освобождения.

Издание Hill информирует, что на этой неделе палата также проголосует по аналогичной резолюции с требованием к Москве освободить находящегося в заключении американца Пола Уилана.

Ранее сообщалось, что Москва и Вашингтон время от времени обсуждают по специальным каналам возможности обмена заключенными. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, также общение происходит периодически по вопросу виз.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители